Welcher Typ ist Ihr Hund?

Hundehalter aufgepasst: Hebt Ihr Hund beim Gassi-Gehen eher das linke oder das rechte Bein? Läuft er, bevor er sich irgendwo hinlegt eher links oder eher rechtsherum? Das könnte ein Hinweis darauf sein, was für ein Typ Ihr Hund ist. Eher Frohnatur oder mehr Angsthase? Verhaltensbiologe Dr. Niklas Kästner , Nachwuchswissenschaftler an der Universität Münster , will mehr darüber wissen – und braucht dafür demnächst die Mithilfe möglichst vieler Hundebesitzer. Kästner arbeitet gemeinsam mit den Professorinnen Helene Richter und Sylvia Kaiser sowie Professor Norbert Sachser an einer App, die Hundehalter, die mitforschen wollen, auf ihr Smartphone laden können.

Ihre Beobachtungen an ihrem Tier können sie dann dokumentieren – und so neben der Grundlagenforschung auch zum Tierschutz beitragen, erklärt Kästner.

Niklas Kästner forscht zusammen mit den Professorinnen Helene Richter (l.) und Sylvia Kaiser über das Verhalten von Hunden. Foto: Karin Völker

Das Projekt wird am heutigen Donnerstag beim Forum „Citizen Science – Bürger schaffen Wissen“ an der Universität ausgezeichnet. Prinzipiell geht es bei der Studie der Verhaltensbiologen darum, mehr über den Zusammenhang der Aktivität von rechter beziehungsweise linker Hirnhälfte einerseits und der Emotion und der Persönlichkeit andererseits zu erfahren. Dass Hunde beides besitzen, gilt in der Wissenschaft als unbestritten. Die Angewohnheit, eher das rechte oder das linke Bein zu heben, beruht auf der Lateralität. So bezeichnen Forscher das Phänomen, dass Wirbeltiere, also auch der Mensch, von ihren Hirnhälften, vereinfacht gesagt, quergesteuert werden. Beispiel Mensch: Bei Rechtshändern wird die Funktion der Hand von der linken Hirnhälfte gesteuert, bei Linkshändern ist es umgekehrt. Studien mit Weißbüscheläffchen ergaben, dass Tiere, die vorwiegend mit der rechten Hand nach Futter greifen, grundsätzlich positivere Emotionen zeigen. Solche Erkenntnisse auf Menschen zu übertragen, halten Verhaltensbiologen aber für unzulässig. Gesellschaftliche Konventionen oder die Erziehung kann hier das Verhalten von Rechts- beziehungsweise Linkshändern stark beeinflussen, sagt Kästner.

Er will nun Daten über das Hundeverhalten sammeln, je mehr, desto besser. Neben der Links- beziehungsweise Rechtsorientierung des Tieres sollen die Halter auch mitteilen, in welcher Stimmung ihr Hund etwa beim Spaziergang ist. „Hundehalter kennen ihre Tiere sehr gut und können den Hund am besten im Alltag beobachten“, sagt Kästner. In circa drei Monaten soll die App verfügbar sein.