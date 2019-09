Klimapolitik im Mittelpunkt

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit der Feier eines Ökumenischen Gottesdienstes in der Apostelkirche. Im Anschluss daran wird Bürgermeisterin Karin Reismann das Fest gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Integrationsrates, Dr. Ömer Lütfü Yavuz , eröffnen.

So reichhaltig wie das kulturelle Programm werden auch die Angebote an Speisen, Handarbeits- und Kunstgegenständen sein, heißt es in einer Mitteilung des Integrationsrates. Zudem werden die im Bereich der Integration aktiven Vereine und Institutionen über ihre Arbeit informieren. In diesem Jahr wird auf dem Interkulturellen Fest erstmalig ein Spülmobil zum Einsatz kommen. Der Integrationsrat hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Veranstaltung auf den Einsatz von Plastik weitgehend zu verzichten.

Neben der Skulptur „Toleranz durch Dialog“ findet ab etwa 13 Uhr das zwölfte „Münsteraner Friedensmahl“ statt, welches unter das Motto „Polarisierungen“ gestellt wurde und die Klimapolitik in den Mittelpunkt des Friedensmahls rückt. In diesem Jahr wurden bei der Einladung daher Personen zum Friedensmahl berücksichtigt, die sich bei „Fridays for Future“ oder in anderen Bereichen der Umweltbewegung engagieren, die vor Ort klimapolitische Entscheidungen treffen oder beeinflussen, die Ideen in die Stadtgesellschaft einbringen oder die in der Verwaltung für Umsetzungsschritte verantwortlich sind. Sie begegnen Menschen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit, interkulturelles und internationales Miteinander einsetzen.