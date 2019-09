„Das hier ist für uns die vielleicht wichtigste Vorlage der Ratsperiode“, sagt Konstantin Rapatinski , sachkundiger Bürger im Liegenschaftsausschuss, als die Runde am Mittwochabend über eine 17 Seiten umfassende Vorlage der Verwaltung diskutiert. Im Kern soll sie regeln, dass die Stadt künftig Erbbaurechte bei der Vergabe von Grundstücken „stärker berücksichtigt“ – genauer gesagt: primär nach diesem Verfahren vergibt. So soll sichergestellt werden, dass auch langfristig bezahlbarer Wohnraum in der Stadt zur Verfügung steht. „Weil“, so der Leiter des Amtes für Immobilienmanagement, Andreas Nienaber , „wir Einfluss brauchen, denn die Stadt wird es auch in 500 Jahren noch geben.“

Doch wenngleich sich in diesem Ziel offenbar alle in der Rotunde des Stadthauses 3 einig sind, über den Weg dorthin gibt es unterschiedliche Auffassungen. Auch weil die Vorlage kompliziert ist – oder wie es Matthias Peck, Dezernent für Immobilienmanagement, ausdrückt: „Es ist eine Vorlage, die man nicht alle Tage bekommt.“ Vor allem von Seiten der CDU gibt es noch erheblichen Klärungsbedarf. Warum die Laufzeit des Erbbaurechts für Mehrfamilienhäuser nur auf 60 Jahre festgesetzt werde, fragt Christdemokrat Peter Laurenz Börgel. Für Grundstücke mit Einfamilienhäusern sieht die Vorlage eine Laufzeit von 75 Jahren vor. Ein Parteikollege ergänzt später, dass bei strategischen Grundstücken, etwa an Schulen, oftmals weder die Veräußerung noch die Vergabe nach Erbbaurecht der richtige Weg sei.

Vielleicht nicht weniger Bedenken hat FDP-Politikerin Carola Möllemann-Appelhoff, die aber schneller zu Tat schreiten möchte. Die Stadt verzichte derzeit beim Verkauf von Grundstücken auf reelle marktgerechte Preise. „Das ist nicht in Ordnung“, so Möllemann-Appelhoff. Von der Erbpacht profitierten dagegen alle. Sie appelliert daher, schnellstmöglich einen Beschluss herbeizuführen und später gegebenenfalls „nachzujustieren“.

Ob vom Erbbaurecht aber wirklich alle profitieren, auch das wird diskutiert, denn in Zeiten von Niedrigzinsen seien die von der Verwaltung in der Vorlage von vier auf 2,5 Prozent gesenkten Erbbauzinsen immer noch nicht unbedingt ein großer Anreiz – weder für Investoren noch für Privatkäufer, werden mehrfach Bedenken in der Sitzung geäußert. Vor einem Beschluss soll es weitere Gespräche mit der Verwaltung geben.