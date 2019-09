Wie berichtet, soll nach dem Willen von Verwaltung und Politik die Sekundarschule, die wenig Zuspruch erfährt und keine heterogene Schülerschaft bilden kann, aufgelöst werden und stattdessen eine neue Gesamtschule in Roxel gegründet werden.

Ein Problem bleibt weiter die Frage, ob eine Gesamtschulgründung im Westen Münsters der Gesamtschule Havixbeck so viele Schüler wegnehmen könnte, dass deren neu gegründeter Zweig in Billerbeck wegfallen müsste. Das zentrale Problem sei, dass Münster mit einer neuen Gesamtschule am Schulzentrum Roxel das, so Paal , „einzige weiterführende Schulangebot der Nachbargemeinde gefährdet“. Um ihre zweizügige Dependance in Billerbeck halten zu können, muss nach dem Schulrecht die Gesamtschule an ihrem Hauptsitz in Havixbeck jedes Jahr vier Züge aufnehmen.

Klärung im Frühjahr

Diese Kernfrage wollten alle Beteiligten baldmöglichst, spätestens bis zum Frühjahr klären, so Paal. Er betont den gemeinsamen Willen der Politik, dass das Thema „dritte Gesamtschule unter keinen Umständen Thema des Wahlkampfes vor der Kommunalwahl im September 2020 werden“ solle.

Die Ratspolitiker favorisieren einmütig weiter den Standort Roxel, aktuell meldete sich dazu Schulausschussvorsitzende Angela Stähler (CDU) zu Wort: Wir kämpfen für Roxel“, so Stähler. Dies sei klare Priorität für die CDU in der Frage der dritten städtischen Gesamtschule. Auch wenn die endgültige Entscheidung bei der Bezirksregierung liege und die Diskussionen mit Havixbeck anhalten, so gebe es aus Sicht der CDU-Ratsfraktion keinen Grund, von dieser Position für Roxel abzuweichen.