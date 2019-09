Das Gebäude am Bremer Platz sollte nach den bisherigen Plänen aufgestockt werden, um zusätzlichen Raum zu gewinnen. Dies ist allerdings technisch zu aufwendig und würde unverhältnismäßig teuer, wie das Amt für Immobilienmanagement festgestellt habe, informierte Jugendamtsleiterin Anna Pohl den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien. Das Fundament des Gebäudes sei zu schwach, ein zusätzliches Stockwerk zu tragen. Es zeichne sich aber eine Lösung ab, so Pohl: Ganz in der Nähe des jetzigen Standorts von Indro an der Ostseite des Bahnhofes könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit Räume für den Verein Indro angemietet werden. Die Verträge sollten in Kürze unter Dach und Fach gebracht werden.

Weil immer mehr Angehörige der Drogenszene am Bremer Platz die Beratungsstelle und Serviceräume von Indro aufsuchten, gilt der Raumbedarf als unbestritten.

Bisher hatte die Stadt 822 000 Euro für die Aufstockung des Gebäudes und den geplanten Zugewinn von 73 Quadratmetern an Raum veranschlagt. Die voraussichtlich zustande kommende Anmietung sei für die Arbeit von Indro praktikabel und vermutlich weniger kostenintensiv, hieß es im Jugendausschuss.