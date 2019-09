Der 41 Jahre alte Physiker forscht in einem Labor des Center for Nanotechnology (CeNTech). Hunderte Meter Lichtleiter,dazu Ätzanlagen, Laser, Elek­tro­nen­strahl­schreiber, Kabel, Messapparate – und in der Mitte der Chip, gerade so groß wie ein Ein-Cent-Stück.