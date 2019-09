Warten auf den Grundsatzbeschluss

Münsters freie Musikszene gibt zu einem Musik-Campus zum jetzigen Zeitpunkt kein klares Signal für oder gegen die Einrichtung. Das geht aus einer Stellungnahme der Initiative „moNOkultur – Bündnis der Freien Szene Münster“ hervor. Insbesondere der Bereich der freien Musikszene und „muensterbandnetz.de“ (stellvertretend für eine große Bandbreite von Nachwuchsbands bis hin zu professionell arbeitenden Musiker und Gruppen) zeigen großes Interesse, könnten aber kein Signal geben, da sie nicht in die Planungsgespräche eingebunden seien. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es weder ein detailliertes Nutzungskonzept noch sei das spätere Betriebsmodell klar. Vertreter einer städtischen Planungsgruppe hätten beiden Interessensvertretungen in der vergangenen Woche erstmals das bisherige Konzept rudimentär vorgestellt und eine mögliche Kooperation in Aussicht gestellt. Mögliche Synergieeffekte seien in Ansätzen diskutiert und eine Beteiligung an dem weiteren Gestaltungsprozess angeboten worden. In direktem Anschluss sei im Kulturausschuss die Kooperation mit der freien Szene benannt und bereits von einer Zustimmung gesprochen worden. „Ohne einen fundierten Kenntnisstand möchten wir uns deutlich von dieser Formulierung distanzieren. Wir sehen ansonsten die Gefahr, dass der Begriff ,Freie Szene‘ benutzt wird, um die Durchsetzung des Projektes zu rechtfertigen“, heißt es. Die Interessensvertretungen sähen durchaus das Potenzial und die Chancen für die Musik-Szene, die mit diesem Projekt verbunden seien. „Gleichzeitig können wir aber nicht die ungeklärten grundlegenden Fragen und die nicht absehbare Tragweite für die Zukunft der gesamten Kulturlandschaft missachten.“