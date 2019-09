Aufgrund des wachsenden Online-Geschäfts befinden sich viele Innenstädte und Händler in Deutschland in höchster Not, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung. Thomas Zumnorde , Geschäftsführer des 1887 gegründeten Schuhhauses am Prinzipalmarkt, verfolgt durch die Verbindung stationärer Aktivitäten mit dem Internet-Geschäft seine eigene Strategie. Beim „Business Breakfast“ der Wirtschaftsförderung (WFM) sprach er über die Herausforderungen und die erfolgreiche Kundenansprache über zahlreiche Kanäle. In Fachkreisen heißt das Multi-Channel.

„Der Umstand, dass wir in unserer City keinen Leerstand haben, hängt im Kern damit zusammen, dass die Münsteraner den stationären Handel in ihrer Stadt sehr lieben. Gleichzeitig haben wir hier viele Kaufleute, die sich intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie sie die hohe Frequenz in Umsätze ummünzen können“, sagte WFM-Geschäftsführer Dr. Thomas Robbers. Mit hoher Kreativität und Innovationskraft stärke Thomas Zumnorde die Wettbewerbsfähigkeit.

„Wir als Händler müssen kreativ und innovativ bleiben, um im Markt bestehen zu können“, erklärte Zumnorde. Die reinen Online-Player, die den Markt massiv verändern, hätten ihren Marktanteil im Laufe der Zeit „von 4,5 Prozent auf knapp 17 Prozent gesteigert. Das ist in unserer kleinen Branche mit einem Umsatz von zirka 9,5 Milliarden Euro enorm, zumal der größte deutsche Händler schon einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro für sich vereinnahmt.“

Folgerichtig setzt Zumnorde auf den Multi-Channel-Vertrieb. „Mehr als 50 Prozent der stationären Käufe werden heute online vorbereitet. Der Kunde kommt hochinformiert in unser Haus. Dann sind unsere Verkäufer gefragt. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass bei Nichtverfügbarkeit der Schuh auf schnellstem Wege zum Kunden kommt.“ Das veränderte Kaufverhalten bringe Herausforderungen mit sich, die nicht mehr mit den Rezepten der letzten 50 Jahre beantwortet werden können.

Eine Säule der Zukunftsstrategie ist das komplett renovierte Ladenlokal am Prinzipalmarkt. „Wir haben hier einen völlig neuen Aufschlag gewagt. Mein Credo ist: Erlebnisse finden nur stationär statt, indem wir alle Sinne des Kunden durch Haptik, Geruch und Geschmack ansprechen.“