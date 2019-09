Rathaus und Dom versinken symbolisch im Aasee

„Durch unseren Lebensstil überreizen wir hier in den westlichen Ländern die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen derart, dass Natur und Umwelt massiv zerstört werden“, so ein Sprecher der Greenpeace-Gruppe Münster am Aktionsstand vor den Stufen des Sees an den Kugeln.

Unmittelbar betroffen seien bald Küstenregionen wie im dicht besiedelten Bangladesch, aber auch die Niederlande und die norddeutschen Regionen, so die Umweltaktivisten. Die Aktion am Aasee geht bis Sonntagabend.