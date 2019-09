Am Samstag gegen 23 Uhr kam ein blauer Peugeot vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn der Straße Am Roggenkamp ab und in Höhe der Hausnummer 144 prallte gegen einen geparkten schwarzen Opel. Nach der Kollision schleuderte der Peugeot zurück auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Der Opel hingegen prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen einen ebenfalls geparkten Mitsubishi, der wiederum mit einen abgestellten Mercedes zusammenstieß. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro.

Der Fahrer des blauen Peugeot flüchtete von der Unfallstelle. Er wird als 20-30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem hellen T-Shirt.

Hinweise erbittet die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251/275-0.