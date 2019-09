Die zwölfjährige Johanna strahlte: „Es macht mega krassen Spaß, sich in Rollen reinzuversetzen, so richtig zu spielen und die Leute zum Lachen zu bringen.“ Das ist ihr am Samstag offenbar gelungen, kam doch nach ihrem Auftritt in den Münster-Arkaden eine Zuschauerin zu ihr, um Johanna und ihre gleichaltrigen Schauspielkollegen Milla und Janes zu beglückwünschen. Dort standen sie beim Aktionstag „Kuemmen – kieken – küern“ anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Niederdeutschen Bühne auf der Bühne. 40 Akteure gaben Kostproben und stellten die Niederdeutsche Bühne vor.

Das Motto des Tages ging auf. Immer wieder kamen Leute, blieben stehen, um zuzuhören und zu schauen oder sich am Rätsel zu beteiligen. Die Passanten kamen schnell mit den Mitgliedern der Laienspielgruppe ins Gespräch. Die mehr als einjährige Vorbereitungszeit des sechsköpfigen Organisationsteams hat sich gelohnt.

Musikalisch lockten das Trio „Easy Cover“ und das Akkordeon-Ensemble „Musica Viva“. Gleich zu Beginn standen die Jüngsten auf der Bühne mit „Tierischen Geschichten“. Vereinsvorsitzende Elisabeth Georges zeigte sich stolz auf den Nachwuchs und froh, dass die Niederdeutsche Bühne bislang alle Rollen gut besetzen kann. So auch beim „Summernachtsdraum“, der am 29. November Premiere feiert.

Für das Jubiläum wünscht sich die Vorsitzende, dass es auch in 100 Jahren noch die Niederdeutsche Bühne gibt. Und wenn die Begeisterung der jüngsten Schauspieler auf andere überschwappt, steht der Erfüllung des Wunsches wenig entgegen.

Die zwölfjährige Milla ist froh, dass sie mit dem Niederdeutschen eine weitere Sprache spricht: „Viele können das nicht.“ Und für Janes, der Niederdeutsch von seiner Großtante gelernt hat steht fest: „Es ist interessant, so zu sprechen wie früher.“