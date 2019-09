An einen zukunftsträchtigen Ort hatte man dafür 100 Gäste aus den drei Kirchenkreisen eingeladen, nämlich in die Lukaskirche am Coesfelder Kreuz in Münster, direkt neben dem Gelände, auf dem die Bauarbeiten für das neue gemeinsame Verwaltungsgebäude auf Hochtouren laufen.

Passend dazu zeigte Münsters Superintendent Ulf Schlien in seiner Predigt das Schild: „Baustelle betreten verboten!“ Mit einer komplexen Baustelle, so Schlien, könne man das Amt durchaus vergleichen, das Runden nun schon gemeinsam mit Fachbereichsleitern und anderen, die mit anpackten, tatkräftig ausfülle. Es gehe darum, das Neue zu organisieren, dabei Menschen mitzunehmen, manches Gewohnte und Geliebte umzukrempeln. Dies sei eine stattliche Aufgabe und man sei froh, Jutta Runden dafür gewonnen zu können.

Unter den Segen Gottes wurde die neue Verwaltungsleiterin gemeinsam von den drei Superintendenten Joachim Anicker, André Ost und Ulf Schlien gestellt.

In einem Grußwort der Evangelischen Kirche von Westfalen hob Landeskirchenrätin Barbara Roth hervor, dass Jutta Runden den Servicegedanken in den Mittelpunkt stelle. Die Zusammenführung der Verwaltung dreier Kirchenkreise stelle sie vor die Herausforderung, den jeweiligen Besonderheiten gerecht zu werden.

Voraussichtlich im August 2020 will Runden mit 70 Mitarbeitern in das neue Gebäude einziehen.