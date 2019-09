Die Halle in allen Facetten

Nach der Führung durch die Halle Münsterland begeistert sich Saskia Schmit aus Einen-Müssingen bei Warendorf: „Jetzt weiß ich, wo die Pferde stehen.“ Sie besucht regelmäßig mit Patenkind die Pferdeshow Cavalluna. Am Sonntag nutzte sie mit ihrem Mann die Chance, einen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltungshalle zu werfen. Ihr Mann Sebastian war vom Backstage-Bereich überrascht: „Das habe ich mir doch viel glamouröser vorgestellt.“ Seine Frau staunte auch über die Technik: „Alles was dahinter passiert, wie viel Leute mitwirken. Man sieht sonst nur das Perfekte“. Auch bei René (12) leuchteten die Augen, als er vom Rundgang durchs Messe- und Congress-Centrum kam. Das bestärkte seinen Berufswunsch, DJ zu werden.

Dabei ist die Technik vom Congresssaal schon in die Jahre kommen, wie Hallnchefin Dr. Ursula Paschke erläuterte. Die Kabine für Ton, Licht und Effekte ist sehr eng für drei Mitarbeiter. Auch ein Blick in die VIP-Garderobe wurde am Sonntag gewährt, dort, wo schon die Rolling Stones saßen, stand jetzt ein Udo Lindenberg-Double . Weitere Doubles begrüßten die Besucher im oberen Foyer. Ob Angela Merkel, Tina Turner oder Luke Mockridge, die Zuschauer hatten Spaß und baten um gemeinsame Fotos. Dann übten alle gemeinsam im großen Kreis die Raute ein. Im Erdgeschoss präsentierte sich „MCC goes digital“ mit Roboter, Virtual Reality Brille, Selfiemaschine.

Im Blauen Salon bastelten Kinder Papierhunde und wurden kunstvoll geschminkt. Hier wurde die zweijährige Annabelle zum Löwen, aber ein lieber, wie sie beteuerte. Am Südeingang gab es einen „Cookwalk“, wo sich die MCC-Küche präsentierte. Neben Fleischspezialitäten wurde auch Vegetarisches und Veganes frisch gekocht und zum Probieren angeboten. Bis zu 40 Köche werden bei Spitzenzeiten zusätzlich angeheuert, wenn es gilt, bis zu 4000 Gäste zu versorgen, erklärte Oliver Skoluda. Ansonsten schafft er hier mit zwei Stellvertretern, einem Koch und einem Azubi das Pensum.

Insgesamt gehören 48 Personen zum festen Personalstamm, dazu neun Auszubildende als Köche, Veranstaltungstechniker und Kaufleute für Veranstaltungen. Am Sonntag falteten die Angestellten zusammen mit Besuchern Servietten, erklärten wie Bestuhlung und Bühnenaufbau funktioniert, und die Besucher konnten den Wettbewerb „Sing your Song“ miterleben. Weit über 1000 Besucher kamen und staunten schon vor der Halle wo begehbare Tourenbusse standen. Auch da kommt sonst kein Konzertbesucher rein.