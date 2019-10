Eine der Hauptverkehrsachsen in Münster ist seit etwa Mitternacht nicht mehr befahrbar - laut Stadtwerke-Angaben bleibt die Sperrung der Hafenstraße bis zum 11. Oktober bestehen. Durch das ausgetretene Wasser ist die Fahrbahn unterspült worden und muss nun komplett neu aufgebaut werden. Dass an der betroffenen Stelle durch die Eisenbahnbrücken die Höhe für technische Geräte beschränkt ist, mache die Arbeiten zusätzlich aufwändig, so die Stadtwerke am Dienstagvormittag.

münsterNETZ gehe daher davon aus, dass die Wiederherstellung der Fahrbahn bis Freitag, 11. Oktober andauern werde. Bis dahin bleibt die Hafenstraße zwischen den Kreuzungen mit der Bahnhofsstraße/Friedrich-Ebert-Straße und mit Hansaring, Albersloher Weg und Bremer Straße für Autos gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Streifenbesatzung um kurz vor Mitternacht unterhalb der ersten Eisenbahnbrücke aus Richtung Ludgeriplatz kommend, einen Wasseraustritt größeren Ausmaßes. Das Wasser ergoss sich vom Gehweg aus über die Fahrbahn der Hafenstraße. Mitarbeiter der Stadtwerke Münster haben in der Nacht die Hauptwasserleitung abgesperrt, um einen weiteren Wasseraustritt zu verhindern.

Auslöser noch unbekannt

Wie die Stadtwerke berichten, haben Mitarbeiter von münsterNETZ das beschädigte Wasserrohr mittlerweile repariert. Ursache für den Rohrbruch waren Korrosionen im Rohr – wodurch sie ausgelöst wurden, werde noch untersucht.

Immerhin: Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren