Kursschwenk in Sachen „Sicherer Hafen“ für geflüchtete Menschen: Einem gemeinsamen Antrag von CDU , Grünen und SPD zufolge soll der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch beschließen, dass sich die Stadt dem Zusammenschluss „Sicherer Hafen“ anschließt und seine grundsätzliche Aufnahmebereitschaft erklärt, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Damit wird dem Anliegen der „Initiative Seebrücke Münster“ Rechnung getragen. Deren Bürgerbegehren , für das seit einigen Wochen Unterschriften gesammelt werden, hätte sich damit erübrigt.

Die Fraktionsspitzen von CDU, Grünen und SPD haben sich nach Informationen unserer Zeitung am Montagabend über den Wortlaut des gemeinsamen Ratsantrags geeinigt. Ziel ist es, den sogenannten Münster-Konsens in der Flüchtlingsfrage zu bewahren. Diese sieht vor, das Thema aus der Parteipolitik herauszuhalten und übergreifende Lösungen in der Flüchtlingsfrage zu finden.