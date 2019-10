Allwetterzoo bringt Mammutprojekt auf den Weg

Der Große Ameisenbär Junio ist bereits aus Frankfurt gekommen. Er und seine Gefährtin, die bald auf der Sentruper Höhe erwartet wird, werden die ersten Bewohner der neuen tropischen Zone sein. Der Allwetterzoo Münster richtet sich nach seinem im Jahr 2018 beschlossenen Masterplan aus. Der Aufsichtsrat gab jetzt grünes Licht für die Ausschreibung, um den ersten Teils des 60 Millionen Euro schweren Mammutprojektes umzusetzen.

Die Ausschreibung für die planerische Umsetzung des „Masterplans 2030 plus“ ist der Startschuss für die ersten baulichen Maßnahmen. Nach Vermessungen, Bodengutachten, Kontrollen des Kampfmittelräumdienstes so wie Sanierungen in den Dachbereichen verschiedener Anlagen im vergangenen Jahr steht jetzt die Suche nach einem Planungsbüro an, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos

Der erste Bauabschnitt

Das Südamerikanische Pantanal wird der erste Bauabschnitt des Masterplans sein. Es entsteht im Bereich des Tropenhauses sowie der Flamingo- und Känguruanlagen. Die Planungsphase ist für das erste Halbjahr 2020 angesetzt. Im zweiten Halbjahr sollen die ersten sichtbaren Maßnahmen folgen. Abgeschlossen sein soll der erste Abschnitt Ende 2022.

Hand in Hand mit der technischen Umsetzung geht die Arbeit der Zoologen, schreibt der Zoo. Während die beiden Großen Ameisenbären die ersten Bewohner der tropischen Zone sein werden, müssen für andere Tiere neue Plätze innerhalb oder außerhalb des Zoos gefunden werden. So wird die seit April allein verbliebende syrische Braunbärin Leyla Anfang Oktober ihre neue Heimat im Tierpark Goldau in der Schweiz beziehen. Arten aus dem Tropenhaus werden ebenfalls in anderen zoologischen Einrichtungen untergebracht.

Arten- und Klimaschutz im Mittelpunkt

Tropen, Subtropen, gemäßigte Zone sowie der Klima- und Artenschutzcampus werden die vier Bereiche des neuen Allwetterzoos bilden. Das Südamerikanische Pantanal fällt in den Bereich der Tropen. Das aktuell nur zu einem kleinen Teil geschützte Gebiet beheimatet zahlreiche bedrohte Arten. Im Allwetterzoo werden unter anderem Riesenotter, Flachlandtapire und diverse Vogelarten wie Olivstirnvögel oder Blaukehl-Guane zu sehen sein.

Ein Tropenhaus mit freilaufenden Arten, Brücken in den Außenanlagen, Unterwassereinblicken, Terrarien, Aquarien sowie Brücken und Gänge für die Tiere im Besucherbereich sollen das Motto des Zoos „Tiere hautnah erleben“ versinnbildlichen. In allen Bereichen wird das Thema Arten- und Klimaschutz auch weiterhin eine vordergründige Rolle spielen, teilt der Zoo mit.