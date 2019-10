Seit Dienstag ist das neue Geschäftsführungsteam der Stadtwerke Münster komplett. Nach Sebastian Jurczyk , der bereits zum 1. September die Geschäftsführung übernommen hat, ist jetzt auch Frank Gäfgen an Bord. Jurczyk (39) übernimmt als Vorsitzender der Geschäftsführung das Ressort Energie, Gäfgen (48) das Ressort Mobilität.

Sebastian Jurczyk studierte Wirtschaftswissenschaften an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und der California State University Long Beach, USA. Im Anschluss an sein Studium stieg er als Konzerntrainee bei der EWE AG in Oldenburg ein und absolvierte berufsbegleitend einen Executive MBA in European Utility Management.

Innerhalb der EWE AG war er als Referent des Vorstandsvorsitzenden, Leiter des Vorstandsbüros und Leiter der Konzernentwicklung tätig. Seit 2014 arbeitet er als Geschäftsführer Vertrieb Privatkunden und Kundenservice der EWE-Töchter EWE TEL & EWE Vertrieb GmbH. Jurczyk ist verheiratet und hat eine Tochter.

Frank Gäfgen ist Diplom-Sozialpädagoge. Im Anschluss an seine Ausbildung als Busfahrer bei der ESWE Verkehrsgesellschaft in Wiesbaden und ein Studium an der Fachhochschule Wiesbaden in Sozialer Arbeit war er bei der ESWE Verkehrsgesellschaft in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Fachbereichsleiter Fahrdienst, Betriebsleiter und stellvertretender Geschäftsführer.

Seit Anfang 2017 ist Frank Gäfgen Geschäftsführer der ESWE Verkehrsgesellschaft. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.