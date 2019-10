Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 23.15 Uhr. Um von einem Festgelände am Albersloher Weg in die Innenstadt zu kommen, waren die beiden Männer im Alter von 21 und 28 Jahren zusammen auf einen E-Scooter gestiegen. Als „Geisterfahrer“ auf dem Radweg kollidierten sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer, der in Richtung Gremmendorf unterwegs war. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich dabei.

Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten den Alkoholgeruch beim 21-jährigen Fahrer des E-Scooters. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab den Wert von 1,1 Promille, die Entnahme einer Blutprobe war die Folge dieses Ergebnisses.

Die Polizei Münster erklärte anlässlich des Unfalls ausdrücklich noch einmal: „E-Scooter sind keine Spielzeuge, sondern im rechtlichen Sinne Kraftfahrzeuge.“ Der 21 Jahre alte Rollerfahrer muss sich daher wegen eines Verkehrsunfalls unter Trunkenheit in einem Strafverfahren verantworten.