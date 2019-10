Josef Reuland: Im Zuchthaus den Bomben ausgeliefert

Beim Luftangriff der Alliierten auf Münster wäre Pfarrer Josef Reuland aus Greimerath bei Trier in seiner Zelle im Zuchthaus an der Gartenstraße um ein Haar lebendig verbrannt. Es war der 5. Oktober 1944 am hellen Tag. Brand- und Sprengbomben fielen auf Stadt und Strafanstalt.

Neben kriminellen Strafgefangenen waren es vor allem sogenannte „Politische“, die das Zuchthaus Münster füllten. Darunter waren viele Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftler. Der Strafvorwurf lautete „Vorbereitung zum Hochverrat“. Auch Pfarrer Reuland war als „Hochverräter“ vom Berliner „Volksgerichtshof“ durch dessen Präsidenten Roland Freisler persönlich verurteilt worden.

Sooft ein Wachtmeister in seine Zelle kam, musste er strammstehen und melden: „Strafgefangener Reuland wegen unwahrer Behauptungen gegen die NSDAP mit sieben Jahren Zuchthaus bestraft.“ So wurde er täglich an seine lange Haftzeit erinnert. Grund seiner Verhaftung im November 1942 waren Gespräche mit zwei Luxemburger Priesteramtskandidaten über die Religionsfeindschaft der Nazis.

Auf seiner Odyssee durch die Strafanstalten des Reiches saß Reuland seit September 1943 in Münster, dem „Zuchthaus der Hochverräter“, ein. Seine Arbeit war das maschinelle Stricken von Strümpfen. Sein Zellennachbar, ein tschechischer Schulrektor, hatte ihn angelernt. Bester Freund wurde ihm Werner Eggerath , ein bekannter Kommunist aus dem Ruhrgebiet. Vor dessen Verlegung ins KZ Mauthausen schenkte dieser ihm seine warme Unterjacke und seine beste Decke. Eggerath wurde 1947 erster frei gewählter Regierungspräsident von Thüringen.

Pfarrer Reuland litt sehr darunter, dass er kein einziges religiöses Buch besitzen durfte. Umso glücklicher war er, als er bei Aufräumarbeiten in der ausgebrannten Gefängniskapelle einen Volksschott fand. Daraus schrieb er einzelne Bibelstellen ab. So hatte er bald eine eigene handgeschriebene Bibel. Jeder Satz sei ihm wie ein Edelstein vorgekommen, der, je länger man ihn betrachtet, umso schöner funkelt. Vor allem die Gebete der Bibel hatten es Reuland angetan. Fliehen konnte Reuland nicht. In den Gefahren der Haft und des Krieges aber „flüchtete ich mich in meine Psalmen“.

Nach dem Angriff im Oktober 1944 verblieb Reuland noch wenige Wochen in Münster zu Aufräumarbeiten. Einen Angriff auf Essen, bei dem das Gefängnis zerstört wurde und 200 Mitgefangene ihr Leben verloren, überlebte Reuland abermals., meist durch Lungenriss. Umgehend wurde er ins Strafgefängnis Bochum verlegt, wo in der NS-Zeit mindestens 50 Priester einsaßen. Wenige Wochen später, kurz nach seinem silbernen Priesterjubiläum, erlitt Reuland bei der Evakuierung der Anstalt am 29. März 1945 einen aufgesetzten Genickschuss, ohne tödlich verletzt zu werden.

Noch 13 Jahre lang wirkte Pfarrer Josef Reuland im Bistum Trier, körperlich und psychisch angeschlagen. Der Wahlspruch nach Befreiung aus der Haft steht auch auf seinem Grab: „Er hat dem Tode mich entrissen. So darf ich wieder wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebenden“ (Psalm 114,9).

Pastoralreferent Alfons Zimmer ist Gefängnisseelsorger in der JVA Bochum. Er erforscht die Geschichte politisch Gefangener in der NS-Zeit – angeregt durch die Arbeit seines münsterischen Kollegen Dieter Wever („Das Zuchthaus Münster im Nationalsozialismus").