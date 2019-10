Gegenkultur zu den Kriegerdenkmälern

Gegen Herero in Kolonie gekämpft

Das „Train-Denkmal“ am Ludgerikreisel wurde 1925 eingeweiht und erinnert an 855 Soldaten der in Münster stationierten Versorgungseinheit „Trainabteilung Nr. 7“, die im Ersten Weltkrieg fielen. Platten am Denkmal erinnern zudem an ein Mitglied der Trainabteilung, das in China während der Niederschlagung des Boxeraufstandes (1901) starb, sowie an zwei Train-Soldaten, die 1905/1906 bei der Niederschlagung von Herero-Aufständen gegen die deutsche Kolonialmacht in Deutsch-Südwestafrika starben.