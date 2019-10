Die Malediven – Paradies zwischen Bedrohung und Herausforderung

Münster -

Jahrzehntelang galten die Malediven als Traumziel aller Urlauber und Paradies auf Erden. Doch in Zeiten des Klimawandels fällt der Name der Inselgruppe immer häufiger im Zusammenhang mit steigenden Meeresspiegeln und versinkenden Ländern. Beim „23. Münsteraner Botschaftergespräch“ am 17. Oktober spricht der Botschafter der Republik Malediven genau darüber.