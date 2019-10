Auktionsparade des Westfälischen Pferdestammbuchs: Am Samstagabend wurde in der Arena an der Sudmühlenstraße die große Auktionsparade mit dem beliebten Mix aus Sport, Zucht und Show bei freiem Eintritt für die Besucher veranstaltet.

Viele Pferde, Ponys und atemraubende Voltigierformate waren zu sehen. Zwischen all dem Hufgetrappel gab es aber auch eine Hunde-Zirkusnummer mit Willy Schauberger zu sehen.

Im Einklang mit Pferden

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Shetlandponys von Pferdetrainerin Maja Hegge, seit dem sechsten Lebensjahr vom „Pferdevirus“ infiziert und heute Verfechterin der Philosophie „Im Einklang mit Pferden“.

Ganz zum Schluss ist es ein schöner Brauch bei der Auktionsparade, den einspännig in die große Halle gezogenen und üppig mit Obst und Gemüse beladenen Erntewagen zu plündern.

Die herbstliche Eliteauktion westfälisch gezogener Nachwuchspferde gehörte am Sonntag zu den Jahreshöhepunkten des Westfälischen Pferdestammbuches.