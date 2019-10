Münster -

Kultur genießen und etwas Gutes tun: Das ist doch eine wunderbare Form der Freizeitgestaltung. Beim nächsten „Montagskonzert“ zugunsten der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft am 18. November im Rathausfestsaal erklingen Chansons. Der Erlös wird wie immer in die Beratung von an MS erkrankten Menschen fließen.