Alle Rundgänge kosten zwei Euro pro Person. Reservierungen von Teilnahmekarten zu den Touren und Rundgängen sind telefonisch und per Mail über den Besucherservice (' 5 90 72 01, besucherbuero@lwl.org) oder an der Kasse möglich. Es werden pro Person zwei Karten ausgegeben. Die Karten können bis 30 Minuten vor Beginn des jeweiligen Rundgangs an der Kasse abgeholt werden.