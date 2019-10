Lansink will mit Wilsberg alt werden

Wilsberg feiert Jubiläum: Bis zum kommenden Montag werden in Münster Szenen für zwei neue Folgen der beliebten ZDF-Reihe gedreht – darunter Kriminalfall Nummer 70. Hauptdarsteller Leonard Lansink nutzte am Dienstag die Gelegenheit, am Rande der Dreharbeiten seinen Ehrgeiz unter Beweis zu stellen.

„Als wir die 50. Folge drehten, habe ich gesagt: 75 ist eine großartige Zahl. Jetzt denke ich, dass 100 die bessere Zahl ist.“ Der Schauspieler scheint also fest entschlossen zu sein, mit seiner Rolle alt zu werden. „Als Privatdetektiv darf man das“, meint Lansink.

Seine Fans dürfte das freuen – und von denen gibt es eine ganze Menge. Regelmäßig sitzen samstagabends sieben bis acht Millionen Menschen vor dem Bildschirm, wenn eine neue Folge Premiere hat.

Wann die beiden Fälle „Alles Lüge“ und „Unser tägliches Brot“ – die aktuell in Münster gedreht werden – im Fernsehen zu sehen sind, steht noch nicht fest. Die Folge „Ins Gesicht geschrieben“, die den Ermittler auch nach Bielefeld führen wird, feiert jedenfalls am 2. November ( ZDF , 20.15 Uhr) TV-Premiere.

Vier weitere Folgen werden 2020 gedreht. Sein persönliches Wilsberg-Jubiläum kann Leonard Lansink erst dann feiern, denn Fall Nummer 70 ist für ihn erst Fall Nummer 69. „Ur-Wilsberg“ war der Schauspieler Joachim Król, doch der schmiss nach einer Folge hin. Ob er das wohl heute mit Blick auf die hervorragenden Wilsberg-Quoten bereut?

„Wahrscheinlich ärgert er sich“, vermutet Lansink. „Król ist ein Sprinter, ich bin eher ein Langstreckenläufer.“ Wobei Lansink klarstellt, dass die Wilsberg-Reihe für ihn noch lange keine Routine bedeutet. „Die Kollegen wechseln, und jeder Fall ist neu. Außerdem sind die Dreharbeiten sehr familiär, das ist wie bezahlter Urlaub“, versichert er glaubhaft.

Neben dem Antiquariat Wilsberg werden bis Montag auch noch die Promenade, der Wochenmarkt auf dem Domplatz und das Kreuzviertel zu Schauplätzen für die beiden neuen Folgen.

In „Alles Lüge“ dreht sich übrigens alles um einen toten Enthüllungsjournalisten und Ex-Junkie, in „Unser tägliches Brot“ geht es um kriminelle Machenschaften in einer Pumpernickel-Bäckerei.