Münster -

Das Gedenken an gefallene Soldaten und vermeintliche Heroen früherer Kriegsschlachten ist so alt wie die Diskussion über ein unreflektiertes Aufstellen von Ehrendenkmälern. In Münster scheint die Diskussion über die Kriegerdenkmäler viele zu beschäftigen – das Stadtarchiv bietet jedenfalls am Donnerstag (10. Oktober) eine weitere Tour zu ausgewählten Exemplaren an.