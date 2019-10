„Miteinander statt nebeneinander – gemeinsam in Vielfalt leben“: Unter diesem Motto sammeln Schüler am Donnerstag (10. Oktober) rund um den Kunstrasenplatz des SC Münster 08 mit jeder erlaufenen Runde Spenden für die Friedensarbeit von Pax Christi Münster und das Forum ZFD ( Forum Ziviler Friedensdienst ).

Der Friedenslauf beginnt um 10 Uhr. Dabei werden die Teilnehmer in diesem Jahr von zwei besonderen Gästen aus Haifa persönlich begrüßt: Shani Goldman und Ranin Tabarani arbeiten als Teamer im Jugendbegegnungszentrum „Tacheles“ der Organisation Beit Ha’Gefen, einer Partnerorganisation des Forum ZFD.

Inspiration aus Münster für Haifa?

Sie wollen sich laut Pressemitteilung in Deutschland einen Eindruck von den Friedensläufen machen, um die Idee „run4peace“ eines Tages vielleicht auch in Haifa mit arabischen und jüdischen Jugendlichen umzusetzen.

Bereits am Tag vor dem Friedenslauf werden sich die Schüler der Mathilde-Anneke-Gesamtschule mit dem Nahostkonflikt und der Friedensarbeit in dieser Region auseinandersetzen. Shani Goldman und Ranin Tabarani werden am heutigen Mittwoch um 11.30 Uhr gemeinsam mit Schülern einen interaktiven Workshop durchführen.

Workshop für Gesamtschüler

Thematisch wird es um das Kennenlernen der „fremden“ Kulturen gehen, um Vorurteile, ihre Ursache und Auflösung sowie um Konfliktlösung. Kinder und Jugendliche in Israel und Palästina wachsen in einer Region auf, die seit mehreren Generationen von Hass, Gewalt und Krieg geprägt ist.