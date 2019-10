Folge „Lakritz” feiert Premiere im Kino

In rund zwei Wochen - am Donnerstag, 24. Oktober 2019, um 19 Uhr - können Tatort-Fans die Ermittler bei der Arbeit begleiten, bevor der neue Tatort „Lakritz” am 3. November um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Der Filmservice Münster.Land des städtischen Presseamtes, der WDR und das Cineplex Münster laden gemeinsam zur Kinopremiere ein.

Zur Vorstellung werden auch „Cast und Crew” des Münster-Tatorts im Cineplex erwartet. Axel Prahl, ChrisTine Urspruch, Mechthild Großmann, Autor Thorsten Wettcke und die Regisseurin Randa Chaoud haben bereits ihr Kommen angekündigt. Karten für die Premiere des Münster-Tatorts - der Film läuft an dem Abend in drei Sälen (19 Uhr, 19.30 Uhr, 19.45 Uhr) - gibt es ab sofort online und zu den Kassenöffnungszeiten im Cineplex Münster. Schnell sein lohnt sich. Viele Tickets sind bereits verkauft. Eine vierte Vorstellung an dem Abend (21.30 Uhr) wird ohne Live-Auftritt der Tatort-Stars stattfinden.