Uni bekommt ein „Botanicum“

Die Beteiligung war groß. 190 Vorschläge erreichten die Jury auf ihrer Suche nach einem Namen für das Gebäude am Schlossgarten 3, in dem künftig alle zentralen Service- und Beratungseinrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) gebündelt werden. Nach intensiven Diskussionen steht jetzt die Entscheidung fest: „Botanicum – Haus des Studiums“ (engl. „Botanicum – Centre for Student Affairs“), in Anlehnung an den benachbarten Botanischen Garten sowie die großen WWU-Gebäude Juridicum und Oeconomicum. Auch der ehemalige Nutzer, das Botanische Institut, findet sich in dem Begriff wieder.

„Der Name passt perfekt zum Ort. Er ist eingängig und prägnant“, begründet Prof. Dr. Regina Jucks, Prorektorin für Studium und Lehre, die Wahl der Jury. Mit Wiebke Droste und Vinzenz Peters beglückwünschte sie zwei Personen, die unabhängig voneinander „Botanicum“ vorgeschlagen hatten. Per Los wurden die Gewinne zugeteilt: eine Familienjahreskarte für den Allwetterzoo sowie vier Tickets für das GOP-Varieté. „Mir ist der Name beim Lernen in der Klausurphase spontan eingefallen“, berichtet VWL-Student Vinzenz Peters. WWU-Alumna Wiebke Droste verbrachte während ihres Jura-Studiums viel Zeit im Juridicum und kam so aufgrund der Lage auf den lateinischen Begriff. Durch den Zusatz „Haus des Studiums“ soll deutlich werden, was im Gebäude zu finden ist, berichtet die WWU.

Auf 4200 Quadratmetern vereint das „Botanicum“ die Zentrale Studienberatung, den Career Service, das International Office mit dem Internationalen Zentrum „Die Brücke“ sowie das Studierendensekretariat unter einem Dach. Neben den Service- und Beratungseinrichtungen sind eine Lernlounge und Platz für studentische Initiativen vorgesehen. Die Senatsbeauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung wird ebenfalls in dem neuen Gebäude zu finden sein. Zudem soll der Hörsaal wieder in Betrieb genommen werden.

Derzeit herrscht auf der Baustelle an der Südseite des Botanischen Gartens noch reger Betrieb. Die Rohbauarbeiten am Bestandsgebäude sind weitgehend abgeschlossen – nun folgt der Innenausbau. An der Westseite entsteht ein Büroanbau, an der Südseite wird ein eingeschossiger Seminartrakt mit neuem Foyer und einem zentralen Willkommenspunkt angegliedert. „Der Baufortschritt läuft nach Plan. Die ersten Umzüge sind für April und Mai 2020 geplant“, sagt WWU-Architektin Karla Schnelle. Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung betragen rund 9,3 Millionen Euro.