Keine Wartezeit im Bürgerbüro – stattdessen eine kostengünstige Lieferung bis nach Hause: Ab sofort können beantragte Ausweisdokumente auf Wunsch durch einen Fahrradkurierdienst innerhalb der Stadtgrenzen zugestellt werden. Bislang mussten Antragsteller ein zweites Mal das Bürgerbüro aufsuchen, um das von der Bundesdruckerei erstellte Ausweisdokument in Empfang zu nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für die Zustellung durch das in Münster ansässige Unternehmen „Leezen ­Heroes“ fällt eine Gebühr von 4,80 Euro an, die direkt an den Kurierdienst weitergeleitet wird.

Der zuständige Beigeordnete Wolfgang Heuer freut sich, dass die Stadt trotz starrer gesetzlicher Vorgaben diese Dienstleistung anbieten kann: „Der neue Service ist kundenfreundlich und vermeidet unnötige Wege.“

Für den Kurierdienst muss bei der Antragstellung eine Vollmacht unterschrieben werden. Kann die Lieferung nicht persönlich empfangen werden, erfolgt die Zustellung durch Einwurf in den Briefkasten.

Jährlich werden in Münster rund 31 000 Personalausweise und 16 000 Reisepässe beantragt. Das entspricht einem notwendigen Besucheraufkommen in den Bürgerbüros in knapp sechsstelliger Höhe.

Über die in der Testphase starke Resonanz auf das Angebot und die damit verbundene Entlastung für die Kundinnen und Kunden freut sich daher auch Jürgen Kupferschmidt, Leiter des städtischen Amtes für Bürger- und Ratsservice.