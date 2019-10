Ob real oder digital – bei den Klötzchentagen in der Stadtbücherei am Alten Steinweg vom 12. bis 19. Oktober sind kleine und große Baumeister gefragt. Es darf nach Herzenslust mit Lego oder Duplo, im Trickfilmstudio oder mit Dash und Ozobots konstruiert, gebaut, umgebaut, programmiert und neu erfunden werden.

In der Eingangsetage und in der Kinderbücherei stehen unendlich viele Lego- und Duplosteine zur Verfügung – grenzenlose Spielfreiheit ist somit garantiert, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt.

„TheJoCraft“ und „iOser100“ kommen

Am ersten Klötzchentag am Samstag (12. Oktober) stellt Max Paus um 12 Uhr seinen Minecraft-Nachbau in der Stadtbücherei vor. Als Top Act sind von 14 bis 17 Uhr die münsterischen Youtuber „TheJoCraft“ (Josef Heinrich Bogatzki) und „iOser100“ (Janus Vorrath) in der Stadtbücherei zu Gast.

Sie präsentieren ihre kreativen Minecraft-Welten und erklären, wie das Spiel funktioniert. Selbstverständlich stehen sie für Fragen zur Verfügung, und Autogramm-Gelegenheiten wird es auch geben.

In der Zeit von Montag bis Samstag (14. bis 19. Oktober) spielen die bunten Steine dann in den unterschiedlichsten Veranstaltungen eine Rolle. Sie sind Protagonisten im Trickfilmstudio, bilden ein Labyrinth für den Ozobot oder lassen sich zu einer Kugelbahn verbauen.