Ab Freitag (11. Oktober) um 10 Uhr ändert sich die Umleitung der Busse an der Hafenstraße. Dann können alle Linien in Richtung Hauptbahnhof wieder den gewohnten Linienweg fahren. In Richtung stadtauswärts bleibt der bisherige Umleitungsweg noch bis voraussichtlich 25. Oktober (Freitag) bestehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Aufgrund eines Rohrbruchs war, wie berichtet, die Hafenstraße auf einem Teilstück komplett gesperrt und soll nun einseitig in Richtung Bahnhof wieder befahrbar sein.

Die Busse fahren wie folgt: Die Linien 6, 8 und 17 fahren zwischen den Haltestellen Eisenbahnstraße und Stadtwerke/Hafen in Richtung Hiltrup, Wolbeck und Krögerweg über Servatiiplatz und Bremer Straße. Die Busse können die Haltestellen Hauptbahnhof und Von-Steuben-Straße nicht anfahren.

Die Stadtwerke empfehlen für Fahrgäste von und zum Hauptbahnhof, die Linien 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 15 oder 16 ab bzw. bis Eisenbahnstraße zu nutzen und dort umzusteigen. Alternativ halten die Busse an der Haltestelle Servatiiplatz. An der Von-Steuben-Straße kann die Linie 5 genutzt werden.

Die Fahrten der Linie E6 zum Friedenspark und der 6 zur Waldsiedlung starten an der Haltestelle Servatiiplatz. Die Linie 14 fährt zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Hansa-Berufskolleg in Richtung Maikottenweg über Wolbecker Straße und Servatiiplatz. Die Haltestellen Von-Steuben-Straße, Hansaring und Emdener Straße können nicht angefahren werden.

Die Stadtwerke empfehlen als Ersatz Hansa-Berufskolleg auf dem Hohenzollernring für Emdener Straße und Hauptbahnhof für Von-Steuben-Straße und Hansaring. In Richtung Hauptbahnhof kann die Haltestelle Hansaring nicht angefahren werden, als Ersatz wird die Haltestelle Von-Steuben-Straße empfohlen.