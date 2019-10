Drei junge Männer aus Münster und Lippstadt sind wegen besonders schweren Raubes zulasten eines Drogendealers aus Havixbeck in Tateinheit mit bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge von der Dritten Strafkammer des Landgerichts Münster zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Bei der Urteilsverkündung kam es zum Eklat, als der 25-jährige Münsteraner, der zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden war, die Fassung verlor und das Gericht beleidigte.

Eklat bei Urteilsverkündung

Der Vorsitzende unterbrach daraufhin die Verhandlung und ließ den Angeklagten für diesen Zeitraum zurück in die Zelle bringen. Der 23-jährige Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 25-jährige Lippstädter zu fünf Jahren und neun Monaten.

„Es handelt sich um Erwachsene, aber dennoch um junge Angeklagte“, gab der Vertreter der Staatsanwaltschaft im seinem Schlussvortrag zu bedenken, und auch der Vorsitzende stimmte dem in seiner Urteilsbegründung zu.

Sehr hohe Rückfallgeschwindigkeit

Die Schwere der Tat, aber vor allem auch die vielen Vorstrafen angesichts einer sehr hohen Rückfallgeschwindigkeit des 25-jährigen Münsteraners sowie des Lippstädters rechtfertigten aus Sicht des Gerichts und der Strafverfolgungsbehörde jedoch das hohe Strafmaß.

Ersterer hatte die nun abgeurteilte Tat während einer laufenden Bewährung begangen, Letzterer hatte erst drei Monate vor dem Überfall des Drogendealers die Haftanstalt verlassen. „Sie haben gezeigt, dass die bisherigen Hafterfahrungen keine Wirkung auf Sie hatten“, erklärte der Vorsitzende.

Urteil gegen zwei weitere Männer steht noch aus

Bis zum Schluss ungeklärt blieb, wo 15 000 Euro sowie zwei Kilogramm Marihuana verblieben sind, die laut Aussage des Geschädigten beim Überfall entwendet wurden. Gegen zwei weitere Tatbeteiligte wird voraussichtlich am 29. Oktober 2019 das Urteil gesprochen. Bei diesen kommt eine Unterbringung in einer Haftanstalt in Betracht.