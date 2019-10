Illusionen erleben, Eiszeit erforschen

Das LWL-Museum für Naturkunde bietet in den Herbstferien drei Feriennachmittage für Kinder ab acht Jahren und zwei Werkstattnachmittage für Kinder ab sechs Jahre an.

► „Wahrnehmung und Illusion“ stehen passend zur Sonderausstellung „Das Gehirn“ bei diesem Ferienangebot im Vordergrund. Kinder nehmen die Welt für zwei Stunden bewusst mit all ihren Sinnen wahr, wie es in einer Pressemitteilung des Museums heißt. Testen können sie ihre Wahrnehmung unter anderem an einem Duftmemory, bei einem Tastspiel und beim Raten von Geräuschen. Die Teilnehmer gehen außerdem der Frage nach, wie Tiere die Welt wahrnehmen. Die Kosten betragen fünf Euro (inklusive Museumseintritt). Termine sind der 15., 17. und 23. Oktober jeweils ab 14.30 Uhr sowie der 16., 22. und 24. Oktober um 11 Uhr.

► „Willkommen im Eiszeitalter“ heißt das Ferienangebot, bei dem Kinder in rund zwei Stunden erleben, wie sich das Klima auch ohne menschlichen Einfluss immer wieder veränderte und welche Folgen das für die Lebewesen auf der Erde hatte. In der Museumswerkstatt basteln sie mehrdimen sionale Lebensbilder von Tieren einer Warm- und einer Kaltzeit, die sie mit nach Hause nehmen dürfen. Auch hier liegen die Kosten bei fünf Euro. Termine sind der 15. Oktober um 11 Uhr und 22. Oktober um 14.30 Uhr.

Ausflugstipps für die Herbstferien 1/14 Herbstsend in Münster Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet der Send ab dem 26. Oktober seine Tore auf dem Schlossplatz in Münster. Neun Tage lang – inklusive zwei Wochenenden und einem Feiertag – drehen sich die Karussells. 26. Oktober - 3. November (Sa-So), Fahrgeschäfte tägl. ab 14 Uhr, So ab 11 Uhr Foto: Matthias Ahlke

Fettmarkt in Warendorf Der Warendorfer Fettmarkt findet bereits seit 360 Jahren statt. Seinen Namen hat er vom Handel mit „fettem“ Vieh. Aus dem ursprünglich eintägigen Vieh- und Bauernmarkt hat sich inzwischen ein langes Veranstaltungswochenende mit Kirmes entwickelt. Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen, am Dienstagabend wartet dann ein großes Feuerwerk auf die Besucher. Zum krönenden Abschluss starten am Fettmarkt-Mittwoch ab 7 Uhr das Reitturnier auf den Lohwallwiesen und der Flohmarkt in der Altstadt, außerdem findet ein großer Kram- und Landmaschinenmarkt statt. 19. - 23. Oktober (Sa-Mi) Innenstadt, Warendorf Foto: Bulla

Halloween in Tecklenburg Von wegen amerikanische Bräuche: Hexen spielen tatsächlich in der Stadtgeschichte Tecklenburgs eine große Rolle, denn hier nahm die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Hexenwesen durch den Arzt Johann Weyer ihren Lauf. Dennoch gehen die Tecklenburger auch auf leichte Art mit ihrem historischen Erbe um und laden ein zu einem schaurig-schönen Spektakel am Samstag vor Halloween: Von 16 bis 18.30 Uhr findet ein Kinderprogramm auf dem Marktplatz statt. Ein Gaukler treibt Späße, eine Schminkhexe sorgt für die passende Optik. Um 19 Uhr startet der stimmungsvolle Fackelumzug zur Burgruine, ehe bis Mitternacht auf dem Marktplatz gefeiert wird. 26. Oktober (Sa) ab 16 Uhr, Altstadt Tecklenburg Foto: Johanna Engel

Münsterland-Festival Eine Region, ein Festival, ein Europa: Das Münsterland-Festival sendet mit seiner zehnten Auflage Zeichen für ein europäisches Miteinander und grenzenlose Kunstfreiheit. Unter dem Motto „10 aus Europa“ finden bis Mitte November mehr als 40 Veranstaltungen – darunter Konzerte von Klassik über Jazz bis Pop, Ausstellungen und Exkursionen – in der gesamten Region statt. Entdeckerlust ist ausdrücklich erwünscht, denn „ganz besonders haben wir unser Augenmerk auf authentische Gruppen gelegt, die jeweils die traditionelle Musik ihrer Heimatländer in ihre modernen Kompositionen und Interpretationen einfließen lassen“, umreißen die Gastgeber ihre Intention. Eingebettet in das Programm sind auch Exkursionen von Münster aus ins Umland sowie die Turner-Ausstellung im LWL-Museum (ab 8. November). ab 10. Oktober (Do) www.muensterland-festival.com Foto: Krzakiewicz, Zeynalov, Hohenberg

In den Kletterwald Reizvolle Umgebung, sportliche Herausforderung: Die Kletterwälder und Hochseilgärten in der Region sind Top-Ziele für Familien und Outdoor-Fans. Doch auch ihre Saison geht im Herbst zu Ende. In Hamm läuft der Betrieb noch bis zum 27. Oktober (freitags, samstags, sonntags, feiertags sowie in den Herbstferien täglich). (In Ibbenbüren währt die Saison noch eine Woche länger: Bis zum 3. November kann geklettert werden. Online-Buchungen im Vorfeld werden empfohlen, da Nachfrage noch groß sei, witterungsbedingt der Kletterwald aber immer früher am Tag schließe.) Foto: Wilfried Gerharz

Ab in die Natur Um den Indian Summer zu genießen, könnten Sie nach Kanada reisen. Oder klimaneutral das Münsterland genießen, denn die Region bietet viele Orte, an denen das Farbenspiel und zauberhafte Lichtstimmungen durchaus an kanadische Landschaften erinnern - so wie hier in den Baumbergen. Foto: Ludger Warnke

Ursula-Wochenende in Coesfeld Was ursprünglich vermutlich im Jahr 1435 zum ersten Mal als eintägiger Markt stattfand, hat sich inzwischen auf ein ganzes Wochenende ausgedehnt: das Ursula-Wochenende mit Krammarkt, Kinderflohmarkt, verkaufsoffenem Sonntag und noch sehr viel mehr lockt alljährlich Tausende Besucher nach Coesfeld. Der Krammarkt startet bereits am Freitag, auch die traditionellen Kiepenkerle sind mit einem Marsch durch die Stadt wieder dabei. Zum Ursula-Samstag werden dann wieder alljährlich die Kinderzimmer ausgemistet: Beim Kinderflohmarkt von 9 bis 14 Uhr bieten junge Händlerinnen und Händler ihre Waren feil. Am Sonntag laden die Innenstadtkaufleute von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln durch ihre verkaufsoffenen Geschäfte ein. 25. - 27. Oktober (Fr-So), ganztägig, Innenstadt Coesfeld Foto: Stadtmarketing Coesfeld

Buntes Treiben auf der Kirmes An vielen Orten im Münsterland bauen Schausteller im Herbst ihre Fahrgeschäfte, Losbuden, Zuckerwattestände und vieles mehr auf. Buntes Kirmes-Treiben lässt sich bei folgenden Gelegenheiten erleben: Gronau : Herbstkirmes auf dem Festplatz an der Bürgerhalle. 11. - 14. Oktober ab 15 Uhr Dülmen : Viktorkirmes in der Innenstadt. 11. - 13. Oktober ab 16 Uhr. 14. Oktober ab 15 Uhr. Rheine : Herbstkirmes in der Innenstadt. 18. - 21. Oktober ab 14 Uhr Foto: Rainer Nix

Teutolauf in Lengerich Der eigentliche Teutolauf mit 29 Kilometern, Waldlauf mit 12,2 Kilometern, der Jedermannlauf über sechs Kilometer: Alle Variationen der 24. Auflage des Internationalen Teutoburger Waldlauf haben eine Gemeinsamkeit. Sie führen durch eine vom Herbst geprägte Natur und naturgemäß über etliche Anstiege. Voranmeldungen für die Läufe sind noch bis zum 13. Oktober möglich. Der Turnverein Hohne rechnet mit insgesamt etwa 1700 Athleten. 19. Oktober (Sa), 13.50 Uhr, Grundschule Lengerich-Hohne www.teutolauf.de Foto: Colourbox / Symbolbild

"Im Rausch der Farbe" George Braque, Henri Matisse, Paul Gauguin - große Namen der klassischen Moderne ziehen ein in das Picasso-Museum. Sie einen zwei Aspekte: Sie waren die "Fauves", die berühmt-berüchtigten Wilden, und malten "Im Rausch der Farben". Und sie gehörten zur Sammlung des Textilunternehmers Pierre Lévy, der sie dem Musée d'art moderne de Troyes schenkte. 70 Werke, die erstmals in Deutschland zu sehen sind, nehmen das Publikum mit in einen Farbenstrudel. Gleichzeitig beginnt die Schau "Picasso kulinarisch", über den malenden Gourmet Pablo Picasso. Ab 12. Oktober (Sa), Di-So, 10-18 Uhr, Picasso-Museum, Münster, 10 Euro Foto: LaurentLecat (c) VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Kartoffel- und Kürbisfest Auf dem Zechengelände in Ahlen findet zum ersten Mal das Kartoffel- und Kürbisfest statt. Während des Bauernmarktes verwandelt sich der Lokschuppen in eine Markthalle mit zahlreichen Ständen. 12. - 13. Oktober, ab 11 Uhr, Lokschuppen / Zeche Westfalen, Ahlen Foto: Iris Schnepper

37. KinderFilmFest Münster Kinderfilme, Filmgäste und Workshops erwarten Kinder interessierte Kinder im Münsteraner Schloßtheater. Täglich sind außerdem Spiel- und Bastelangebote dabei. Das gesamte Programm ist auf kinderfilmfest.blog.muenster.org verfügbar. Los geht es am Sonntag, 20. Oktober um 14 Uhr im Schloßtheater. Programm gibt es täglich ab 14 Uhr. 20. - 27. Oktober, ab 14 Uhr, Schloßtheater Münster, Münster, Eintritt 3,50 Euro Foto: Stadt Münster

Ferienführungen im Allwetterzoo Münster Der Allwetterzoo Münster bietet insgesamt fünf besondere Herbstführungen an. Schwerpunkte der geführten Rundgänge sind zum Beispiel "Waffen der Tiere" oder "Abends im Zoo". Am 24. Oktober haben Besucher außerdem die Möglichkeit, auch einmal hinter die Kulissen des Zoos zu gucken. 15. Oktober (Di), 10.30 - 12 Uhr: Die Waffen der Tiere

16. Oktober (Mi), 16.45 - 18.15 Uhr: Abends im Zoo

17. Oktober (Do), 10.30 -12 Uhr: Tierkinder und Familienleben 22. Oktober (Di), 10.30 - 12 Uhr: Die Huftiere im Allwetterzoo

24. Oktober (Do), 10.30 12 Uhr: Wie funktioniert ein Zoo? Foto: Jean-Marie Tronquet

"Land und Genuss" Sie sind Brauer, Bauern, Imker oder Winzer und teilen eine Gemeinsamkeit: Die Aussteller der Messe "Land und Genuss" vermarkten ihre Ware direkt. Im historischen Ambiente des Mühlenhof-Freichlichtmuseums rücken sie mit vereinten Kräften ihre Lebensmittel und Alltagsprodukte in den Mittelpunkt und möchten mit dem Kunden in den Dialog kommen. 12. - 13. Oktober (Sa/So), 10 bis 18 Uhr, Mühlenhof, Münster, Eintritt 12 Euro (TK), Kinder bis zwölf Jahre frei Foto: Oliver Werner

► Mit „Menschen im Eiszeitalter“ beschäftigt sich das zweite Ferienangebot zur Ausstellung „Vom Kommen und Gehen“. Für etwa zwei Stunden folgen Kinder dem menschlichen Leben in der Eiszeit. Sie erfahren, wie ihre Vorfahren sowohl in wärmeren als auch in kälteren Perioden erst als Jäger und Sammler überlebten und schließlich sesshaft wurden. Fünf Euro kostet das Angebot. Termine sind der 18. Oktober um 11 Uhr und der 25. Oktober um 14.30 Uhr.

► Beim „Werkstattnachmittag Pottwal“ am 19. Oktober von 14.30 bis 17.30 Uhr erkunden Kinder und ihre Eltern oder Großeltern die Bergung und die Präparation des Pottwals im LWL-Museum für Naturkunde. Gemeinsam führen sie kleine Experimente durch und gestalten ein Pottwal-Schaubild. Es wird darum gebeten, einen Schuhkarton mitzubringen.

► Der „Werkstattnachmittag Dinosaurier“ am 26. Oktober von 14.30 bis 17.30 Uhr für Kinder und ihre Eltern oder Großeltern findet hauptsächlich in der Museumswerkstatt statt. Dort wird es besonders kreativ: Unter anderem gießen die Teilnehmer Schokofossilien, legen in einem Sandkasten Dinosaurierfährten und basteln ein Schaubild eines gefiederten Dinosauriers im Schuhkartonformat.