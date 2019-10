Autofreier Abenteuerspielplatz Verspoel

Der Verspoel ist nicht wiederzuerkennen. Die Bürgersteige sind von parkenden Autos befreit, die Fahrbahn ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Pflaster ist mit bunten Kreidekreisen übersät, gelbe Mülleimer dienen als Sitzgelegenheit, überall blühen Blumen, und in der Mitte steht ein Gerüst, das Musikern eine Bühne bieten soll.

Sieht so die gesamte Innenstadt im Jahr 2030 aus?

Wohl kaum. Aber zumindest Teilbereiche Münsters könnten dann so aussehen: autofrei, mit Platz für die Menschen, die hier leben.

„Next Verspoel“ heißt das vom Bund Deutscher Architekten ( BDA ) angestoßene und finanzierte Projekt, das noch bis Samstag läuft (die Straße bleibt bis einschließlich Sonntag gesperrt). 20 Studenten der „Münster School of Architecture“ (msa) der Fachhochschule haben sich zwei Wochen Gedanken gemacht, wie die Menschen den öffentlichen Raum in Zeiten einer sich verändernden Mobilität zurückerobern können. Das Ergebnis wurde am Freitagnachmittag im Beisein von Lehrenden, Studierenden, Vertretern der Stadt sowie der Initiative Starke Innenstadt (ISI) eröffnet.

Studentenprojekt: Verspoel wird bis Sonntag zur Fußgängerzone

Für das Projekt "Next Verspoel" bleibt die kleine Straße in Münsters Innenstadt bis einschließlich Sonntag für den Autoverkehr gesperrt.

Denkangebot auf dem „Abenteuerspielplatz für große Jungs und Mädchen“

Ziel sei es nicht gewesen, die großen Zukunftsfragen zu lösen – „aber das Projekt sollte einen Anstoß geben, darüber nachzudenken“, betonte Architekt Andreas Heupel (BDA). So sei es keine Lösung, Straßen wie den Verspoel einfach dicht zu machen. „Die Autos werden dann nur verdrängt.“ Den Studenten bescheinigte Heupel, bei der Umgestaltung eines Straßenraumes Beispielhaftes geleistet zu haben.

„Das Projekt geht nicht gegen das Auto, es geht darum, Raum für die Menschen zu schaffen“, unterstrich Stadtbaurat Robin Denstorff. So werde ein Beitrag geleistet, das statische Grundgefüge einer Stadt in einer Zeit, in der der Online-Handel immer mehr an Bedeutung gewinnt, für die Zukunft zu stärken. Die Innenstadt bezeichnete Denstorff als einen „Abenteuerspielplatz für große Jungs und Mädchen“.

Die lebhaften Gespräche mit Passanten und Anwohnern hob Dozentin Julia Rintz hervor, die das Projekt geleitet hatte. Mithilfe von einfachen visuellen Elementen sei es den Studierenden gelungen, ein räumliches Denkangebot zu schaffen. Sie und die Studierenden werden ihr Projekt an diesem Samstag vor Ort erläutern.