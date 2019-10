Für Projekt-Referentin Caterina Becker ist es „eine Premiere am ungewöhnlichen Ort, die sich ziemlich schnell als Erfolgsrezept bewährt hat“: Statt sich in großen, eher unpersönlichen Messehallen in Frankfurt oder Dortmund zu präsentieren, zieht die Bauernmesse „Land und Genuss“ erstmals ins Mühlenhof-Freilichtmuseum und begeistert am Wochenende auf Anhieb mehrere tausend Besucher.

„Einfach ein schönes Ambiente für eine landwirtschaftliche Produktschau, wir zeigen uns zwischen historischen Bauernhäusern und das ist viel authentischer, als Infostände in eine großen Halle“, meint Becker. Zwischen den Direktvermarktern, die vom Edelkorn über den milden Schnittkäse bis zum geräucherten Gewürzschinken ein facettenreiches Angebot zum Schlemmen und Probieren servieren, gibt es Tiere zum Anfassen. Kinder können Gallowayrindern ein Brötchen zum Knabbern geben, den Fellrücken eines Alpaka streicheln oder Bunten Bentheimer Schweinen beim Grunzen zuhören.

Annika Ahlers aus Münster stellt nebenan ihren Online-Hofladen vor. Seit März bieten 16 Landwirte aus dem Münsterland ihre Produkte online in „Anni‘s Bauernbox“ an. Der Kunde kann sich von der Mettwurst bis zur Milch seine Box daheim am Computer zusammenstellen und wird dann per Radkurier beliefert. „Wir nutzen hier die Chance, für unser innovatives Start-Up zu werben“, so Ahlers.

Maria Lösing von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft lässt Plüschkuh Lotte mit Sonnenbrille rund um die Bockwindmühle laufen. Natürlich ein tolles Motiv für das Selfie und die Kinder erfahren so ganz nebenbei, was ein gesunde Schulmahlzeit ausmacht. „Viele wissen gar nicht mehr, wo die Milch herkommt und das erklären wir hier mit viel Humor“, so Lösing.

Anklang finden auch die Tänze der Münsterländer Dinkelfunken, der Blue Notes Chor und die Gruppe „Schrittwechsel“.

Futuristische Feuerschalen, Tipps und Inspirationen für den Garten im Herbst, die schnelle Bauanleitung zum Insektenhotel, ein Mitmachaktion „Kürbis-Marmelade kochen“ und ein deftiges Bauernbrot backen: Die „Land und Genuss“ mit rund 70 Ausstellern besteht ihre Premiere in Münster und zur Freude von Baas Dr. Markus Johow gibt es vom Veranstalter ein klares Signal. „Wir kommen gern wieder“ so Caterina Becker.