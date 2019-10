Eine 47-jährige Frau ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Sie war auf der Straße von Everswinkel kommend in Richtung Wolbeck unterwegs, wie ein Sprecher der zuständigen Polizei im Kreis Warendorf mitteilte. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die Feuerwehr befreite die 47-Jährige. Obwohl die notärztlichen Maßnahmen sofort eingeleitet wurden, verstarb die Frau aus Attendorn im Sauerland noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.