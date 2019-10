Vorschläge für besseren Radverkehr in Münster

Der Münsteraner Maximilian Oberherr hat unserer Zeitung ein ganzes Bündel an Vorschlägen unterbreitet, um – nach seiner Meinung – den Radverkehr in Münster zu verbessern.

Hier einige Aspekte und Ideen:

► Fahrradzonen statt Fahrradstraße: Oberherr verweist auf eine Idee aus Bremen. Er schreibt: „Eigentlich könnte man jede Tempo-30- Zone in Münster in eine Fahrradzone umwandeln. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas drastisch, aber wenn jede kleinere Straße in einem Wohngebiet eine Fahrradstraße ist, wird dies auch jeder Verkehrsteilnehmer registrieren und sein Fahrverhalten anpassen. Die meisten Straßen, in denen Tempo-30 gilt, sind eh so schmal, dass kein Auto ein Fahrrad überholen darf und im Gegenverkehr auch abbremsen sollte.“

► Schillerstraße als Einbahnstraße: Oberherr plädiert dafür, die Qualität dieser Fahrradstraße dadurch zu stärken, dass sie – für Autos – als Einbahnstraße ausgewiesen wird. „Solange auf der Schillerstraße der Begegnungsverkehr möglich ist, wird es auch immer zu gefährlichen Situationen zwischen Pkw und Radfahrern kommen.“

► Fahrradparkordnung: Oberherr begrüßt die Ankündigung, „dass sich das Ordnungsamt nun der Fahrradleichen im Hansaviertel annehmen möchte“. Der Münsteraner hat aber weitergehende Ideen: Mit einer Fahrradparkordnung wäre es erlaubt, dass „Fahrräder im Sinne der Gefahrenabwehr abgeschleppt werden, wenn Sie zum Beispiel einen Fußweg blockieren oder in bestimmten Zonen abgestellt werden“.

► Stadtmöbel für Radfahrer: Der Leser kennt aus Kopenhagen „Trittbretter und Haltestangen an Ampel, Müllkörbe und andere Stadtmöbel für Radfahrer. Warum nicht auch in Münster?“

