Mick , Jagger, The Who, Jeff Back, Judas Priest, Al di Meola, Pete Townshend, Whitesnake, Dave Gilmore, Peter Gabriel – die Liste der Top-Stars, mit denen der Schlagzeuger Simon Phillips zusammengearbeitet hat, ist lang. Der 62-jährige Londoner Lockenkopf ist einer der großen Ausnahmemusiker, die einem breiten Publikum genreübergreifend bekannt sind, nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Tourneen mit Toto.

Die Booker des Hot Jazz Clubs haben eine Lücke im Tour-Kalender zwischen seinen Konzerten in Hasbergen und Weert (Niederlande) ausgemacht und direkt beim Trommel-Meister angefragt. Phillips sagte zu und kommt nun außerplanmäßig am 27. Oktober (Sonntag) ans Kanalufer.

Seit 30 Jahren auf Tour

Seine stilistische Bandbreite, so die Ankündigung, hätten wenige Drummer in dieser Qualität erreicht. Das Publikum und die Musikszene schätzten seine hervorragende Spieltechnik, seine Sensibilität und sein musikalisches Gespür.

1988 begann Phillips mit dem Album „Protocol“ seine Solokarriere. Mit seiner prominent besetzten, gleichnamigen Band tourt er bereits seit 30 Jahren und ist sowohl auf den großen Jazzfestivals als auch in den bekanntesten Konzerthallen zu Hause. Im Hot Jazz Club spielt er mit Otmaro Ruiz am Keyboard (u.a. Dianne Reeves), Ernest Tibbs am Bass (u.a. Andy Summers, Gladys Knight, Brian Auger), Jacob Scesney am Saxofon (u.a. Seal) und Jazzrockgitarrist Alex Sill.