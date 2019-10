Die 37. Auflage lockt mit zwölf Bands in zwölf Locations, die allesamt ab 19 Uhr ihre Türen aufsperren.

► Im Buddenturm gibt es Rock von God hates Green.

► Sick of Sittin spielen im Peacock ehrliche Cover-Rockmusik.

► Rock- und Popcover auf höchstem Niveau gibt es von Undercover in der Cavete.

► Im Blauen Haus performt das Cover-Duo Mc Carthy & Koch.

► Von Robbie Williams bis zu den Ärzten: Die bekloppten Hunde kommen in die Gorilla Bar.

► In der Kreuzstraße 14 spielen Retocs AC/DC-Cover.

► Im Piano bieten The Munster Men fröhlichen Irish Folk.

► Im Barzillus spielen What`s up alles von Melissa Etheridge bis Brian Adams.

► In der Davidwache präsentieren Middle Excess ihren Akustik-Cover-Mix.

► Im Himmel & Hölle spielt Ray Pasnen auf seiner Akustikgitarre Coversongs.

► Sonic Empire covert in der Ziege.

► In der Mokel Bar spielen In Between Acoustic Cover.