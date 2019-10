Verhandlungen können der Beginn einer langfristigen Partnerschaft sein. Bei der nächsten Ausgabe der Wissensimpulse zeigt Lars Effertz , wie man mit der richtigen Überzeugungskraft im Gespräch zu einer fairen Einigung kommt, Beziehungen aufbaut und Erfolg hat. Vielleicht sogar mehr, als man erhofft hatte. Der Vortragsabend findet am 28. Oktober (Montag) statt. „Cleveres Interagieren – Rhetorisch sicher in jedem Gesprächsklima“ lautet des Thema aus dem Bereich der Kommunikationspsychologie.

Dabei präsentiert Effertz drei mächtige Werkzeuge – von psychologischen Impulsen über clevere Interaktionen bis hin zu rhetorischen Kniffen. Sein Ziel ist stets klar, heißt es in der Ankündigung: „Mit Wertschätzung, Aufmerksamkeit und dem Blick für die Bedürfnisse des Anderen kann jeder überzeugen, ohne zu überrumpeln.“

Persönliche Gespräche nach der Show

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils in der „Cloud“ des Factory Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauereigebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten unter Telefon 0 25 61/9 79 28 88.