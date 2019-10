Am Donnerstag gegen 3.20 Uhr stoppten Polizisten einen 22-jährigen Radfahrer am Friesenring. Der Münsteraner fuhr mit seiner Leeze in Schlangenlinien den Radweg entlang.

Als die Beamten ihn anhielten, bemerkten sie sofort einen starken Alkoholgeruch, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille.

Die Polizisten nahmen den jungen Mann mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartete nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.