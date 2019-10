Welcher Beruf passt zu mir? Was soll ich bloß studieren? Fragen, die sich frisch gebackene Abiturientinnen und Abiturienten stellen. Die wenigsten jungen Menschen wissen, was sie direkt nach dem Abschluss der Schule mit sich anstellen sollen. Denn Studierende in Deutschland können derzeit unter mehr als 20.000 Studiengängen wählen.

Laut Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ist das eine Steigerung von rund 17 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Damit sich junge Leute und auch Arbeitgeber in dem großen Angebot zurechtfinden, müssten die Hochschulen die Fächerinhalte möglichst genau in Online-Orientierungshilfen wie dem Hochschulkompass darstellen.

Wir haben Studierende in Münster gefragt, wofür sie sich entschieden haben. Könnt ihr erraten, wer was studiert?