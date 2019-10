Mitarbeiter sind mit der aktuellen Situation in der DKV-Residenz am Tibusplatz unzufrieden ( wir berichteten [WN+]). Von zahlreichen Kündigungen ist die Rede. Angehörige von Bewohnern der Residenz für ältere Menschen haben bereits ein Schreiben an den Vorstand der DKV-Versicherung geschickt. Sie möchten damit nach eigenen Angaben auf die ihrer Meinung nach gravierenden Engpässe unter anderem in der Pflege aufmerksam machen.

Die Ergo-Group AG in Düsseldorf, zu der die DKV Deutsche Krankenversicherung und damit die Einrichtung am Tibusplatz als Tochterunternehmen gehört, betont auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir nehmen jegliche Vorwürfe sehr ernst. Wir stehen bereits im Kontakt mit der Heimleitung, haben umgehend eine Prüfung veranlasst und ein Team von Experten zur weiteren Bewertung der Situation und bei Bedarf Unterstützung vor Ort zusammengestellt.“

Gemeinsamer Austausch

Darüber hinaus versichert Ergo-Sprecher Ronny Winkler in einer Mitteilung, dass zwar die Personalkosten über die Jahre gestiegen seien, dass aber keine Stelle gestrichen werde. „Sobald eine Stelle frei wird, ist es unser Ziel, diese unverzüglich wieder zu besetzen. Aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt ist dies aber nicht immer sofort möglich“, so Winkler.

Der Geschäftsführer der DKV-Residenz am Tibusplatz, Carsten Bischoff, hat an die Bewohner im Tibus geschrieben. Er lädt jetzt gemeinsam mit Residenz-Direktor Frank Jansing alle Bewohner am Montag (21. Oktober) zu einem gemeinsamen Austausch ein.