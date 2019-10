Talkrunde mit Wolfgang Bosbach in der „Waschküche“

Am 16. November (Samstag) findet um 11 Uhr in der Alexianer-Waschküche, Bahnhofstraße 6, die nächste Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Lebensgespräche“ statt. Gast der Talkrunde ist Wolfgang Bosbach , von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und von 2009 bis 2015 Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestags . Die Reihe „Lebensgespräche“ wird vom Förderverein Palliativmedizin Raphaelsklinik veranstaltet und widmet sich den Themen Palliativ und Hospiz.

Wolfgang Bosbach ist unheilbar an Prostatakrebs erkrankt, die fortgeschrittene Verbreitung von Metastasen in seinem Körper schließt eine Heilung aus. Nachdem ein Tumor in seiner Lunge entdeckt wurde, zog er sich 2017 aus der aktiven Politik zurück. Der 67-Jährige geht sehr offen auch in den Medien mit seiner Krebserkrankung um, Bosbach ist unter anderem Schirmherr der bundesweit tätigen Initiative „Hits fürs Hospiz“ und unterstützt aktiv die Hospizbewegung. In dem biografischen Werk „Jetzt erst recht…“ der Autorin Anna von Bayern thematisiert Bosbach auch den Umgang mit seiner unheilbaren Krankheit.

An der Talkrunde nehmen zudem der Palliativmediziner Dr. Marc Theisen und die Onkologische Fachkrankenschwester Simone Vogt teil.