Münster -

Fünf Wochen bleiben noch, dann müssen die Handwerker mit der Sanierung fertig sein: Denn wenn am 25. November die adventlich geschmückten Innenstadt-Weihnachtsmärkte eröffnen, soll auch das Stadtweinhaus am Prinzipalmarkt in feinem Glanz erstrahlen. Dafür hat die Stadt eine ganze Menge Geld in die Hand genommen.