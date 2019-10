Münster -

Mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Joachim Wiese geht eine prägende Persönlichkeit des Studierendenwerks Münster in den Ruhestand. Am Freitag feierte er seine Verabschiedung mit seiner Familie, Kolleginnen und Kollegen sowie ehemaligen Weggefährten in den Räumen des Grand Café der Mensa am Aasee.