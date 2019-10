Vom 25. bis 29. März 2020 tagen die Vereinten Nationen in Münster. Zugegeben, nicht ganz der echte zwischenstaatliche Zusammenschluss, dem mittlerweile 193 Staaten angehören und dessen Charta kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals unterzeichnet wurde. Dafür aber kommen rund 200 Studenten, aus Münster sowie weiten Teilen der Welt, im Schloss zusammen, um beim „Münster University International Model United Nations“, kurz „Muimun“, in die Rollen von Staaten zu schlüpfen.

„Völkerverständigung ist das übergeordnete Ziel. Es geht darum, trotz verschiedener Sichtweisen positive Beziehungen zueinander zu entwickeln“, sagt Katharina Saga , die zu den 35 Ehrenamtlichen gehört, die die Veranstaltung organisieren. Die 23-jährige Masterstudentin, die vor ihrer Abschlussarbeit in Public Policy, einem volkswirtschaftlichen Studiengang steht, war einst selbst Teilnehmerin der Veranstaltung. Im ersten Semester, als 18-jährige, repräsentierte sie Ägypten. Diese Zeit und die dabei gesammelten Erfahrung lösen bei ihr positive Erinnerungen aus. „Ich habe dadurch ein besseres Verständnis für die Sichtweise Ägyptens bekommen“, erzählt Saga. Es gelte sich im Vorfeld gut vorzubereiten und nicht etwa seine persönliche Meinung auf der Konferenz zu vertreten. Die spiele keine Rolle.

Mit der Veranstaltung, die sich bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit bei Studenten aus dem In- und Ausland erfreut, ist der Verein Münster MUN in die Finalrunde des PSD-Bürgerprojekts eingezogen. 1000 Euro sind damit bereits sicher. Eine willkommene Finanzspritze, immerhin werden laut Saga in jedem Jahr rund 30 000 Euro für die Durchführung benötigt. Ein Großteil davon fließt in ein Stipendiatenprogramm, das es auch Studenten aus ärmeren Regionen ermöglicht, an der Veranstaltung im münsterischen Schloss teilzunehmen.

Auf die, die nach Münster kommen wartet dabei nicht nur die Konferenz selber. Es wird auch jeden Abend Programm geben. Ein Party natürlich, zu der viele Teilnehmer in landestypischer Kleidung erscheinen, zudem wird eine geschichtliche Stadtführung durch Münster angeboten – immer mit dem Ziel Menschen näher zusammenzubringen.