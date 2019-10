Münster -

Von Martin Kalitschke

In der Justizvollzugsanstalt an der Gartenstraße wurde am Montag die seit drei Jahren stillgelegte Gefängnisbücherei wiedereröffnet. Ansonsten ist der baufällige Komplex aber noch weit von der alten Normalität entfernt. Der JVA-Neubau im Osten der Stadt genießt derzeit Priorität.