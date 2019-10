Blindgänger am Angelsachsenweg entschärft

Kampfmitteleinsatz in Gremmendorf

Münster -

Bei Bauarbeiten ist am Dienstagmorgen eine Fliegerbombe in Münster-Gremmendorf entdeckt worden. Am Mittag wurde sie entschärft. "Alle Absperrmaßnahmen sind aufgehoben", teilte die Stadt Münster um 13 Uhr mit.